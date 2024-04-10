В Воронежской области проснулись несколько видов змей

В Воронежском заповеднике также обитает безногая ящерица веретеница ломкая, которую часто путают со змеей. Интересно, что она способна мигать глазами. Тело покрыто мелкой чешуей с металлически-медным отливом. Ящерица абсолютно безвредна для человека. Скорее человек для нее является опасным, потому что веретеница медлительная и неуклюжая.