В Воронежской области проснулись несколько видов змей

Герпетолог Светлана Щеглеватых пояснила, что на территории заповедника обитает три вида змей:
- уж обыкновенный,
- обыкновенная медянка,
- гадюка Никольского.
Определить видовую принадлежность змеи можно по характерным особенностям.
Уж обыкновенный — главный артист среди змей. Во время опасности он может притвориться мертвым: лежа на спине, широко открыть пасть и свесить язык в сторону. Для людей абсолютно безопасен, не ядовит. Отличительной особенностью у ужей являются ярко-оранжевые пятна на голове. Зрачок круглый. Окрас тела черный, темно-серый, оливково-серый. Может достигать длины 1 метра.
Медянка обыкновенная считается редким видом и занесена в Красную книгу Воронежской области. Не ядовита, принадлежит семейству ужовых. Отличительной особенностью медной, желто-бурой или коричневой медянки является темная полоса, проходящая через глаз. На теле имеются темные пятна, которые иногда сливаются в полоски. Длина тела достигает 70 сантиметров.
Гадюка Никольского — опасный гад, ядовитый. Отличительной особенностью гадюки являются вертикальные зрачки на четко ограниченной от тела головы. Окрас взрослых особей черный, без узора и пятен. У молодых особей тело серо-коричневое с зигзагообразным узором. Хвост у всех гадюк короткий и толстый, с нижней стороны окрашен в желтый цвет. Змея занесена в Красную книгу Воронежской области.
В Воронежском заповеднике также обитает безногая ящерица веретеница ломкая, которую часто путают со змеей. Интересно, что она способна мигать глазами. Тело покрыто мелкой чешуей с металлически-медным отливом. Ящерица абсолютно безвредна для человека. Скорее человек для нее является опасным, потому что веретеница медлительная и неуклюжая.
Воронежцам пояснили, что ожидать змеиного нашествия не стоит, боятся их не надо. Просто необходимо быть внимательными и не вредить рептилиям: первой змея не нападает, атака — это ее оборонительная реакция.