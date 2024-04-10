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В Воронежской области проснулись несколько видов змей

Сотрудники Воронежского государственного заповедника рассказали, какие виды змеевидных рептилий вышли из зимовальных укрытий.

Герпетолог Светлана Щеглеватых пояснила, что на территории заповедника обитает три вида змей:

  • уж обыкновенный,
  • обыкновенная медянка,
  • гадюка Никольского.

Определить видовую принадлежность змеи можно по характерным особенностям.

Уж обыкновенный — главный артист среди змей. Во время опасности он может притвориться мертвым: лежа на спине, широко открыть пасть и свесить язык в сторону. Для людей абсолютно безопасен, не ядовит. Отличительной особенностью у ужей являются ярко-оранжевые пятна на голове. Зрачок круглый. Окрас тела черный, темно-серый, оливково-серый. Может достигать длины 1 метра.

Медянка обыкновенная считается редким видом и занесена в Красную книгу Воронежской области. Не ядовита, принадлежит семейству ужовых. Отличительной особенностью медной, желто-бурой или коричневой медянки является темная полоса, проходящая через глаз. На теле имеются темные пятна, которые иногда сливаются в полоски. Длина тела достигает 70 сантиметров.

Гадюка Никольского — опасный гад, ядовитый. Отличительной особенностью гадюки являются вертикальные зрачки на четко ограниченной от тела головы. Окрас взрослых особей черный, без узора и пятен. У молодых особей тело серо-коричневое с зигзагообразным узором. Хвост у всех гадюк короткий и толстый, с нижней стороны окрашен в желтый цвет. Змея занесена в Красную книгу Воронежской области.

В Воронежском заповеднике также обитает безногая ящерица веретеница ломкая, которую часто путают со змеей. Интересно, что она способна мигать глазами. Тело покрыто мелкой чешуей с металлически-медным отливом. Ящерица абсолютно безвредна для человека. Скорее человек для нее является опасным, потому что веретеница медлительная и неуклюжая.

Воронежцам пояснили, что ожидать змеиного нашествия не стоит, боятся их не надо. Просто необходимо быть внимательными и не вредить рептилиям: первой змея не нападает, атака — это ее оборонительная реакция.

флора и фауна