Стало известно, когда жители Иркутска смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ

Жители Иркутска смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты С и В. Об этом сообщают в администрации города.
— Мобильная лаборатория будет работать 10 апреля с 10:00 до 15:30 на парковке «Центральный рынок» со стороны улице Чехова и 13 апреля с 11:00 до 19:00 около ледового дворца «Айсберг», — говорят в администрации.
Результат будет готов через 20 минут. Обследование может пройти любой желающий, а также получить консультацию специалистов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что губернатор Иркутской области внес предложения по защите лесов от пожаров в Госдуме.