Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, когда жители Иркутска смогут пройти бесплатный тест на ВИЧ

Жители Иркутска смогут бесплатно пройти тест на ВИЧ.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутска смогут анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, гепатиты С и В. Об этом сообщают в администрации города.

— Мобильная лаборатория будет работать 10 апреля с 10:00 до 15:30 на парковке «Центральный рынок» со стороны улице Чехова и 13 апреля с 11:00 до 19:00 около ледового дворца «Айсберг», — говорят в администрации.

Результат будет готов через 20 минут. Обследование может пройти любой желающий, а также получить консультацию специалистов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что губернатор Иркутской области внес предложения по защите лесов от пожаров в Госдуме.

здоровье