Через Пермь пройдет маршрут туристического поезда «Байкальская сказка»

Туристический поезд № 928/927 «Байкальская сказка» отправится из Москвы 21 июня по маршруту «Пермь — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Слюдянка — Байкал». Путешественники познакомятся с достопримечательностями пяти крупнейших городов России. Через неделю поезд преодолеет более 5 тыс. км и доберется до озера Байкал.
В Пермь туристический поезд прибудет 22 июня в 12:12, отправится дальше по маршруту 23 июня в 00:35. Туристы проведут автобусно-пешеходную обзорную экскурсию по Перми, посетят Кунгурскую ледяную пещеру. Их накормят вкуснейшим обедом в одном из кафе Перми, ужином — в Кунгуре. Путешественникам предоставят трансфер.
До конечной точки путешествия туристический состав доставит поезд на паровозной тяге. Их постараются удивить видами самого глубокого на планете озера Байкал, третьим в мире по величине озерный остров Ольхон, 40 железнодорожными тоннелями и галереями на побережье озера.
В распоряжении путешественников будут вагоны «Люкс», СВ и купе. В вагоне-ресторане им предложат блюда сибирской кухни. Билеты еще можно купить на сайте РЖД, для путешествия в купе стоимость одного билета составляет около 41 тыс. руб.
Туристический поток в Пермский край за 2023 год превысил 1 млн гостей из других территорий России и стран мира. По сравнению с прошлыми годами этот показатель превышен в 2−3 раза.