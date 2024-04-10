Через Пермь пройдет маршрут туристического поезда «Байкальская сказка»

В распоряжении путешественников будут вагоны «Люкс», СВ и купе. В вагоне-ресторане им предложат блюда сибирской кухни. Билеты еще можно купить на сайте РЖД, для путешествия в купе стоимость одного билета составляет около 41 тыс. руб.