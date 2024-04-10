Вспомнили «Крокус» и помолились за погибших. В Екатеринбурге мусульмане отмечают Ураза-Байрам

«Целый месяц мы держали пост и, естественно, это очень святое для нас, потому праздничный намаз надо совершить именно в этот день. Дети с семи лет пост держат, не кушают, идут по стопам. Они Коран читают. Если ты этого не делаешь, ты не можешь считать себя мусульманином. Когда ты его читаешь не с переводом, у тебя мурашки по коже идут, то понимаешь, что тебе нужно идти по этому пути, чтобы создатель в судный день тебя принял в раю», — рассказал Камиджон.