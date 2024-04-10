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На 14 республиканских трассах ограничено движение в Казахстане

В «КазАвтоЖол» сообщили о ситуации на трассах в Казахстане и назвали участки дорог, движение по которым приостановлено в связи с паводками, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

«По состоянию на 10 апреля 2024 года в 09:00 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 3655 метров в 4 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО)».

говорится в сообщении.

Ограничение движения распространяется на 14 автодорогах республиканского значения в 6 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, СКО) на протяженности 626 км.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 365 единиц техники и 701 человек.