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Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым. Миллионы российских мусульман отмечают праздник Ураза-байрам («праздник разговения»), который наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения») является одним из главных в исламе.

Источник: РИА "Новости"

Ураза-байрам — название «праздника разговения» на тюркских языках. По-арабски он называется «Ид аль-Фитр». По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.

Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

В этом году Ураза выпал на 10 апреля. В Крыму по указу главы республики Сергея Аксенова 12 апреля объявлено нерабочим праздничным днем.

День Ураза-байрам.

В день праздника верующие собираются на совместную молитву. Там же муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь, в которой говорится, что благие дела, помыслы и молитвы должны быть постоянны и бессрочны.

Затем верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые зовутся друзья, соседи, знакомые.

В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!).

В праздник мусульмане особым вниманием окружают малышей, так как в исламе считается, что радовать детей — один из способов приблизиться к Всевышнему.

Милостыня к празднику.

Во время Рамадана мусульманам надлежит щедро раздавать садака (добровольные пожертвования) и закят (обязательную милостыню). Собранные деньги идут на благотворительность.

Также в послепраздничные дни мусульмане посетят различные учреждения для социально незащищенных категорий людей.

По утверждению мусульманских богословов, в дни Рамадана Аллах одаривает вознаграждением верующего за каждое совершенное им благодеяние.

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