Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.