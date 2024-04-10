«Страшно ужас»: в кузбасском посёлке из-за паводка топит дома

В посёлке Усть-Кабырза Таштагольского района реки вышли из берегов и сильно затопили людей. В редакцию с видео обратились читатели «АиФ в Кузбассе».
«Лодку приготовили резиновую, но на ней страшно, течение сильное. Ждём моторку. Не ожидали, что такой большой уровень будет. Страшно ужас», — сообщает Наталья Кузьмина. Её имущество и имущество отца, который живёт в посёлке, не застраховано.
По словам женщины, раньше Усть-Кабырзу так сильно не топило. Люди пытаются спасти технику и ценные вещи. С утра жителям Южной агломерации прислали сообщение: «10.04 ожидается подъём воды в Кондоме и Томи. Возможно подтопление прибрежных территорий».
По данным Россетей, частично подтопленными оказались Усть-Кабырза и Парлагол. Объекты контролируют две бригады энергетиков, электричество посёлков ограничили.
Также мы писали, что накануне в Юрге в результате затора на Томи произошло подтопление домов и дач. Всего по области при наихудшем сценарии подтопленными могут оказаться 67 населённых пунктов — 6310 домов и более 14 тысяч человек.