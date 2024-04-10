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«Страшно ужас»: в кузбасском посёлке из-за паводка топит дома

Реки вышли из берегов.

В посёлке Усть-Кабырза Таштагольского района реки вышли из берегов и сильно затопили людей. В редакцию с видео обратились читатели «АиФ в Кузбассе».

«Лодку приготовили резиновую, но на ней страшно, течение сильное. Ждём моторку. Не ожидали, что такой большой уровень будет. Страшно ужас», — сообщает Наталья Кузьмина. Её имущество и имущество отца, который живёт в посёлке, не застраховано.

По словам женщины, раньше Усть-Кабырзу так сильно не топило. Люди пытаются спасти технику и ценные вещи. С утра жителям Южной агломерации прислали сообщение: «10.04 ожидается подъём воды в Кондоме и Томи. Возможно подтопление прибрежных территорий».

По данным Россетей, частично подтопленными оказались Усть-Кабырза и Парлагол. Объекты контролируют две бригады энергетиков, электричество посёлков ограничили.

Также мы писали, что накануне в Юрге в результате затора на Томи произошло подтопление домов и дач. Всего по области при наихудшем сценарии подтопленными могут оказаться 67 населённых пунктов — 6310 домов и более 14 тысяч человек.