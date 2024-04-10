В ВКО работают над системой, которая сможет прогнозировать паводки

Систему разрабатывают на базе Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серикбаева. Там для работы над ней сформировали группу из исследователей, которые используют современные геоинформационные системы для моделирования речной гидравлики и зон затопления, детальную картографическую привязку опасных объектов, объектов инфраструктуры, учреждений, жилой застройки, рельефа и метеоусловий.
«С учеными данного вуза у нас подписан меморандум о взаимодействии. Будем активно сотрудничать, развивать технологию, которая позволит в будущем предусмотреть паводковую ситуацию и заблаговременно принять превентивные меры с учетом существующих рисков. Чтобы улучшить систему, планируем задействовать метеорологические данные».