DJ Smash опубликовал клип на гимн в честь 300-летия Перми

Музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) опубликовал клип на гимн, написанный в честь 300-летия Перми.
Исполнитель опубликовал видеоролик в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах можно заметить пермяков и достопримечательности Перми и Пермского края. Напомним, гимн Перми, написанный музыкантом, был опубликован в Сети в апреле 2023 года. В тексте композиции DJ Smash рассказывает о любви к столице Прикамья.
В новом видео на песню можно заметить кадры, снятые на Комсомольском проспекте, стадионе «Звезда», на городской эспланаде и в других значимых местах города. В клипе также оказались кадры достопримечательностей Пермского края. В частности пейзажи музея «Хохловка» и Белогорского монастыря. В комментариях к ролику пермяки поблагодарили музыканта за видеоролик и композицию.
«Атмосферный и душевный клип! Наш город самый красивый! Наш гимн самый лучший!» — отмечают восхищённые жители Перми.
Напомним, DJ Smash (Андрей Ширман) родился в 1982 году в Перми в семье музыкантов. Окончил Пермский государственный институт искусств и культуры.