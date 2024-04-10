DJ Smash опубликовал клип на гимн в честь 300-летия Перми

В новом видео на песню можно заметить кадры, снятые на Комсомольском проспекте, стадионе «Звезда», на городской эспланаде и в других значимых местах города. В клипе также оказались кадры достопримечательностей Пермского края. В частности пейзажи музея «Хохловка» и Белогорского монастыря. В комментариях к ролику пермяки поблагодарили музыканта за видеоролик и композицию.