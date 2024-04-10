В Прикамье увеличилась продолжительность жизни

По словам госпожи Крутень, в укреплении общественного здоровья участвуют сразу несколько структур, координацию и методическое сопровождение которых осуществляет региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. «В Прикамье работают 67 отделений и кабинетов медицинской профилактики, благодаря работе которых в прошлом году профилактическими мероприятиями были охвачены более 1,5 млн человек. В структуре поликлиник работают также десять центров здоровья. В 2023 году в таких центрах обследованы более 74 тыс. человек», — рассказала Анастасия Крутень. Глава краевого минздрава также отметила: по данным соцопросов, о том, что о здоровье нужно заботиться, знают 80% жителей Прикамья, но реально заботятся всего 12%.