В Прикамье увеличилась продолжительность жизни

По словам госпожи Крутень, в укреплении общественного здоровья участвуют сразу несколько структур, координацию и методическое сопровождение которых осуществляет региональный Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. «В Прикамье работают 67 отделений и кабинетов медицинской профилактики, благодаря работе которых в прошлом году профилактическими мероприятиями были охвачены более 1,5 млн человек. В структуре поликлиник работают также десять центров здоровья. В 2023 году в таких центрах обследованы более 74 тыс. человек», — рассказала Анастасия Крутень. Глава краевого минздрава также отметила: по данным соцопросов, о том, что о здоровье нужно заботиться, знают 80% жителей Прикамья, но реально заботятся всего 12%.
Губернатор Дмитрий Махонин напомнил, что президент Владимир Путин к 2030 году поставил задачу увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Для ее выполнения в Прикамье действует комплекс профилактических мероприятий, проводится работа по формированию среди жителей мотивации к ведению здорового образа жизни.
По словам главы региона, есть над чем работать и в вопросах диспансеризации жителей. Ремонт существующих медицинских учреждений и строительство новых позволяет все больше и больше охватывать население превентивной медициной.
«Краевым минпромторгу и минздраву необходимо проводить профилактические мероприятия на крупных предприятиях Прикамья. Знаю, что на некоторых из них уже действуют корпоративные программы здоровья. Также важно вовлекать прикамцев в систематические занятия спортом — для этого будем продолжать строительство доступных спортивных объектов в малых населенных пунктах края».