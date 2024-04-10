Повар из Нижнего Новгорода пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

Вместе с поваром из Нижнего Новгорода за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.