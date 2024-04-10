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Повар из Нижнего Новгорода пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Ивлева

Возрастное ограничение: 12+.

Источник: Время

19-летний Андрей Пугачев из Нижнего Новгорода примет участие в третьем сезоне шоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым, выпуск с ним выйдет в эфир 10 апреля, об этом сообщает пресс-служба телеканала «Пятница!».

Нижегородец работает поваром, стаж в ресторанной индустрии — пять лет. Специализируется на русской, латиноамериканской, итальянской и французской кухнях.

Вместе с поваром из Нижнего Новгорода за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Ранее сообщалось, что нижегородская певица примет участие в юбилейном шоу Юрия Куклачева.

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