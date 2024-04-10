Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

«В этом году во время мусульманского и православного поста произошла страшная трагедия в Подмосковье, которая всколыхнула всю страну. Мы знаем, что это кровавое преступление совершено руками террористов, с разрушительной идеологией которых традиционный исламский мир и духовенство борются десятилетиями. Опасный враг хотел посеять панику, внести разлад в наше многонациональное общество, но мы, напротив, сплотились, проявив решимость победить это зло», — добавил Радий Хабиров.