В Брединском районе Челябинской области снят режим ЧС

«В Брединском районе в связи со стабилизацией паводковой обстановки и ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в весенний паводкоопасный период, режим чрезвычайной ситуации с 17:00 часов 9 апреля 2024 года отменяется», — сказано в официальном паблике администрации района.
Населению, пострадавшему от затопления, продолжают оказывать материальную помощь. Для этого необходимо заполнить заявление.
8 апреля режим ЧС сняли в Троицке, вода реки Уй отступила. Теперь администрация города подсчитывает убытки, которые принес паводок. Оценку масштабов разрушений начали с набережной «Солнечный берег», где унесло шезлонги и урны, поток воды сломал лавочки и погнуло фонарные столбы.