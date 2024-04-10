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В Брединском районе Челябинской области снят режим ЧС

БРЕДЫ, 10 апреля, ФедералПресс. В Челябинской области в Брединском районе 9 апреля снят режим ЧС, который был введен из-за паводка. Об этом сообщили в администрации.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В Брединском районе в связи со стабилизацией паводковой обстановки и ликвидацией чрезвычайной ситуации, возникшей в весенний паводкоопасный период, режим чрезвычайной ситуации с 17:00 часов 9 апреля 2024 года отменяется», — сказано в официальном паблике администрации района.

Населению, пострадавшему от затопления, продолжают оказывать материальную помощь. Для этого необходимо заполнить заявление.

8 апреля режим ЧС сняли в Троицке, вода реки Уй отступила. Теперь администрация города подсчитывает убытки, которые принес паводок. Оценку масштабов разрушений начали с набережной «Солнечный берег», где унесло шезлонги и урны, поток воды сломал лавочки и погнуло фонарные столбы.

МЧС