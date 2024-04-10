Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации

«В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2655 единиц техники, 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов. На данный час подтопленными остаются 3444 частных жилых дома, 339 дворовых территорий в 5 областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. На контроле находится 105 размывов автодорог, из них 8 мостов и 97 дорожных полотен. На контроле 69 населенных пунктов без транспортного сообщения».