Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации

Как рассказал старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Сайпаш Ерасыл, с начала паводкового периода было спасено более 96 тысяч человек. Из них порядка 31 тысячи — дети.
По его словам, привлеченными воздушными судами спасено 2823 человека, из них 865 детей. В пунктах временного размещения находятся 7605 человек, из них 3474 ребенка. В безопасное место отогнано 82 559 сельскохозяйственных животных.
В пострадавшие регионы доставлено 167 935 килограммов гуманитарной помощи. Откачано более 8,5 миллиона кубометров талой воды. Из 2750 жилых домов и 1816 дворовых территорий отведена вода.
«В круглосуточном режиме в аварийно-спасательных работах задействованы 24 295 человек и 2655 единиц техники, 469 водооткачивающих средств и 139 плавательных средств, 10 воздушных судов. На данный час подтопленными остаются 3444 частных жилых дома, 339 дворовых территорий в 5 областях, это Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. На контроле находится 105 размывов автодорог, из них 8 мостов и 97 дорожных полотен. На контроле 69 населенных пунктов без транспортного сообщения».