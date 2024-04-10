Жители Красноярска устроили многометровый засор в канализации

Жители Красноярска уже не в первый раз устроили гигантский засор в канализации. Коммунальщики делятся, что мусорные «пробки» образуются из переплетенных влажных и туалетных салфеток, кухонных тряпок и других отходов, которые нельзя смывать в унитаз.