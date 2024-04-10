Жители Красноярска устроили многометровый засор в канализации

Жители Красноярска уже не в первый раз устроили гигантский засор в канализации. Коммунальщики делятся, что мусорные «пробки» образуются из переплетенных влажных и туалетных салфеток, кухонных тряпок и других отходов, которые нельзя смывать в унитаз.
— Мусорное «макраме» весом около двух центнеров извлекли 10 апреля из насоса на канализационной станции (КНС) на улице Маерчака. Похожая ситуация сложилась сегодня и на КНС на улице Семафорной. Тканевые материалы, которые жители правобережья вместо мусорного ведра смыли в унитаз, забили решетки, процеживающие стоки, — поделились в телеграм-канале сотрудники Красноярского жилищно-коммунального комплекса.
— Именно тканевые материалы и влажные салфетки в последнее время стали одной из главных причин мусорных засоров в трубах и насосных станциях городской системы водоотведения, — добавили специалисты.
Оборудование пришлось оперативно очистить от посторонних предметов, чтобы КНС могли продолжать работу в штатном режиме. В общей сложности, с начала года в сетях водоотведения Красноярска был устранен 3651 засор твердым бытовым мусором.