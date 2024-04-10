Лейтенант Иосифов из Хабаровского края награждён за героизм в зоне СВО

Лейтенант Артём Иосифов из подразделения Минобороны России с дислокацией в Хабаровском крае проявил героизм и мужество в зоне СВО. Подвиги офицера отмечены наградами «За отвагу» и «За боевые отличия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в бою за один из населённых пунктов Артём Иосифов получил осколочное ранение, но продолжил выполнять боевую задачу. В ходе операции посёлок был освобождён от неонацистов. После лечения лейтенант вернулся в зону СВО и отличился в ходе взятия опорного пункта противника. В этом бою Артём Иосифов был контужен.
— Благодаря мужеству, отваге и героизму лейтенанта Артёма Иосифова российские военнослужащие успешно выполнили боевые задачи, — подчеркнули в пресс-службе ВВО. — Указом президента Российской Федерации за проявленный героизм лейтенант Артём Иосифов награждён медалью «За отвагу». Кроме того, приказом министра обороны России он награждён медалью «За боевые отличия».