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Лейтенант Иосифов из Хабаровского края награждён за героизм в зоне СВО

Офицер заслужил медали «За отвагу» и «За боевые отличия».

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Лейтенант Артём Иосифов из подразделения Минобороны России с дислокацией в Хабаровском крае проявил героизм и мужество в зоне СВО. Подвиги офицера отмечены наградами «За отвагу» и «За боевые отличия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в бою за один из населённых пунктов Артём Иосифов получил осколочное ранение, но продолжил выполнять боевую задачу. В ходе операции посёлок был освобождён от неонацистов. После лечения лейтенант вернулся в зону СВО и отличился в ходе взятия опорного пункта противника. В этом бою Артём Иосифов был контужен.

— Благодаря мужеству, отваге и героизму лейтенанта Артёма Иосифова российские военнослужащие успешно выполнили боевые задачи, — подчеркнули в пресс-службе ВВО. — Указом президента Российской Федерации за проявленный героизм лейтенант Артём Иосифов награждён медалью «За отвагу». Кроме того, приказом министра обороны России он награждён медалью «За боевые отличия».