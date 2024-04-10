Лейтенант Иосифов из Хабаровского края награждён за героизм в зоне СВО

Лейтенант Артём Иосифов из подразделения Минобороны России с дислокацией в Хабаровском крае проявил героизм и мужество в зоне СВО. Подвиги офицера отмечены наградами «За отвагу» и «За боевые отличия», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в бою за один из населённых пунктов Артём Иосифов получил осколочное ранение, но продолжил выполнять боевую задачу. В ходе операции посёлок был освобождён от неонацистов. После лечения лейтенант вернулся в зону СВО и отличился в ходе взятия опорного пункта противника. В этом бою Артём Иосифов был контужен.