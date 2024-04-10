Вход на станцию метро «Горьковская» ограничен в связи с празднованием Ураза-байрама

Мусульмане 10 апреля 2024 года отмечают праздник разговения по окончании поста во время священного месяца Рамадан. В России и у тюркоязычных народов Средней Азии он называется Ураза-Байрам, в арабских странах — Ид аль-Фитр. Начало праздничной молитвы состоится в 06:30 МСК. Как отмечается на сайте Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России, из-за ремонтных работ и ограниченности места вокруг квартальной мечети им. Жафяр-Хазрата Пончаева в Приморском районе верующих просят направиться на праздничный намаз в Соборную мечеть.