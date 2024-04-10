Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сеть криптоферм нанесла ущерб энергетике Новосибирска на 197 млн рублей

Владелец криптоферм установил на них источники бесперебойного питания.

Источник: АО "РЭС"

В Новосибирске выявили четыре криптофермы в разных районах города. Ущерб энергетике от их деятельности составил 197 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба АО «Региональные электрические сети» (РЭС).

Майнинг-фермы находились в частном секторе Калининского района, в лесу на окраине Ленинского района, возле свалки на левом берегу и рядом с очистными сооружениями.

Владелец сети ферм установил на них источники бесперебойного питания. Во время обысков правоохранители изъяли девять трансформаторов 10/0,4 кВ, вакуумный разъединитель и 3 225 устройств для майнинга".

Напомним, майнер из Новосибирска украл электричество на 5,7 млн рублей.