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По ночам на дорожках ЦПКиО стали топать и фыркать

В ЦПКиО проснулись ежи.

На Елагином острове проснулись ежи. Чаще всего их можно встретить в тёмное время суток. Фотографии публикует 10 апреля сообщество «Грибы и Грибники СПб».

Ежики начинают выходить из зимней спячки в конце февраля — начале марта, как правило, когда температура достигает плюс пяти градусов. В этом году первого ежа в Петербурге заметили в конце февраля. При этом если на улице снова похолодает, еж может лечь досыпать. После зимней спячки у ежей начинается активный брачный период: самцы дерутся за самок, кусаются и громко пыхтят.

флора и фауна