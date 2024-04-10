В Новосибирском метро усилили досмотр пассажиров после теракта в Crocus City Hal

«Уточнены вопросы взаимодействия с отделом полиции на метрополитене, проведен инструктаж о повышении бдительности для всех дежурных смен, в том числе выходящих на работу в ночное время, увеличено количество досмотровых действий в отношении пассажиров метрополитена», — рассказали в администрации города.