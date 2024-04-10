В Новосибирском метро усилили досмотр пассажиров после теракта в Crocus City Hal

«Уточнены вопросы взаимодействия с отделом полиции на метрополитене, проведен инструктаж о повышении бдительности для всех дежурных смен, в том числе выходящих на работу в ночное время, увеличено количество досмотровых действий в отношении пассажиров метрополитена», — рассказали в администрации города.
В мэрии добавили, что по результатам проведенных дополнительных проверок безопасности пассажирам на объектах транспорта ничто не угрожает, нарушений специалисты не выявили.
Напомним, в Новосибирске после теракта в Crocus City Hall также проверили безопасность театров и музеев.