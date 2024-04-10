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Власти Новосибирска рассказали, как защищают театры и музеи от террористов

НОВОСИБИРСК, 10 апреля, ФедералПресс. В новосибирских культурных центрах проведены внеплановые целевые инструктажи, усилены меры безопасности и увеличена частота периодических проверок здания. Меры предприняты для пресечения попыток террористических актов. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе мэрии города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В целях обеспечения безопасности и профилактики угроз совершения террористических актов театры оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения, рабочие места вахтеров снабжены кнопками экстренного вызова быстрого реагирования», — рассказали в администрации города.

В мэрии добавили, что в музеях также имеется круглосуточная пультовая охрана. Во время проведенных внеплановых проверок, после случившегося теракта в Crocus City Hall, в культурных объектах Новосибирска нарушений не было найдено.

Напомним, после трагедии в Crocus City Hall на ответственного за пожарную безопасность завели уголовное дело.

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