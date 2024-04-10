Власти Новосибирска рассказали, как защищают театры и музеи от террористов

«В целях обеспечения безопасности и профилактики угроз совершения террористических актов театры оборудованы системами видеонаблюдения и оповещения, рабочие места вахтеров снабжены кнопками экстренного вызова быстрого реагирования», — рассказали в администрации города.
В мэрии добавили, что в музеях также имеется круглосуточная пультовая охрана. Во время проведенных внеплановых проверок, после случившегося теракта в Crocus City Hall, в культурных объектах Новосибирска нарушений не было найдено.
Напомним, после трагедии в Crocus City Hall на ответственного за пожарную безопасность завели уголовное дело.