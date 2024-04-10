В Омске из-за террористических угроз отменили «Супердискотеку 90-х»

Организаторы «Супердискотеки 90-х» в Омске объявили об отмене мероприятия, запланированного на 19 апреля. Об этом они сообщили на своей странице во «ВКонтакте».
В сообщении говорится о неблагоприятной обстановке для проведения массовых мероприятий.
— Омск, важные новости! В связи с неблагоприятной обстановкой для проведения массовых мероприятий, вызванной террористическими угрозами, мы вынуждены отменить Супердискотеку 90-х, запланированную на 19 апреля, — заявили организаторы.
Также организаторы мероприятия добавили, что все купленные билеты можно вернуть.
Ранее стало известно, что певица Zivert перенесла свой концерт в Омске из-за проблем со здоровьем.