В зоне СВО под Авдеевкой на 60-м году жизни погиб Сергей Семенов из Прикамья

Тяжелую утрату понесли родные и близкие Семенова Сергея Александровича. О его гибели в зоне проведения СВО сообщила администрация Еловского муниципального округа. В 2024 году он должен был получить официальный статус предпенсионера.
Сергей Семенов родился 10 июня 1964 года в деревне Каменные Ключи Свердловской области. В 1990-е годы переехал жить в деревню Барановку Еловского. Женился, вырастил трех детей — двух дочерей и сына. Близкие говорят о нем, что он был опорой и поддержкой для своей семьи. В доме делал все сам — таких мужчин называют «золотые руки».
Сергей Александрович чтил память своего деда, который в Великую Отечественную войну дошел до стен Берлина, очень гордился им.
В ставшем для него родным Прикамье он работал трактористом в колхозе «Новый путь». Коллеги отзывались о нем как об очень ответственном человеке.
Когда началась спецоперация Сергей Семенов принял решение идти добровольцем на защиту своей Родины. Проходил службу в звании рядового. Погиб в зоне СВО при освобождении Авдеевки 12 декабря 2023 года.
Прощания с погибшим Сергеем Семеновым состоится в четверг, 11 апреля: с 10:30 в деревне Барановке на ул. Заречной, 28; с 12:15 — в Еловском культурно-досуговом центре; с 13:00 — отпевание в храме Петра и Павла села Елово..
Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования жене Надежде Рахимовне, дочерям Ольге, Анжелике и сыну Артему, всем родным и близким погибшего земляка.
«Скорбим вместе с вами по невосполнимой утрате. Пусть поддержка друзей, родных и всех односельчан поможет перенести вам это горе», — говорится в некрологе окружной администрации.