В зоне СВО под Авдеевкой на 60-м году жизни погиб Сергей Семенов из Прикамья

Сергей Семенов родился 10 июня 1964 года в деревне Каменные Ключи Свердловской области. В 1990-е годы переехал жить в деревню Барановку Еловского. Женился, вырастил трех детей — двух дочерей и сына. Близкие говорят о нем, что он был опорой и поддержкой для своей семьи. В доме делал все сам — таких мужчин называют «золотые руки».