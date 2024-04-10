Перевозчики извинились перед хабаровчанами за срыв рейсов

— Установлены факты невыполнения в утренние часы 10 апреля рейсов на некоторых маршрутах. Прошло оперативное совещание с перевозчиками, обслуживающими данные маршруты, проработан вопрос незамедлительного принятия мер по выполнению расписания, — сообщил начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский. — Руководство предприятий приняло оперативные меры по выпуску автобусов на обслуживаемые маршруты. С водительским составом провели работу по исключению подобных ситуаций. Поручено усилить контроль за работой водителей. Информация о невыполнении расписания направлена управлением в контрольно-надзорный орган для принятия к руководству транспортных предприятий мер в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Перевозчики приносят пассажирам извинения и надеются, что подобная ситуация больше не повторится.