В Кемерове построят четвёртый мост через Томь за 21 млрд рублей

Как сообщает А42, в Кемерове построят четвёртый мост через Томь. Его стоимость оценивают в 21 млрд рублей. На проектирование уже выделены средства.
Сейчас в областной столице два моста — Кузнецкий и Кузбасский. Третий мост, Звёздный, почти достроен в рамках строительства Северо-Западного обхода города. Недавно он соединил берега Томи. Полностью обход, включая мост, сдадут во второй половине 2024 года.
О четвёртом мосте в рамках Восточного обхода, как пишут журналисты, впервые сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в прошлом году. Специалисты планируют построить магистральную улицу с мостовым переходом через Томь. Магистраль будет включать шесть транспортных развязок: одна на левом берегу Кемерова, ещё пять — на правом.