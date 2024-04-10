В Кемерове построят четвёртый мост через Томь за 21 млрд рублей

О четвёртом мосте в рамках Восточного обхода, как пишут журналисты, впервые сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в прошлом году. Специалисты планируют построить магистральную улицу с мостовым переходом через Томь. Магистраль будет включать шесть транспортных развязок: одна на левом берегу Кемерова, ещё пять — на правом.