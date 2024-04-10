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Летнюю жару обещают на Дону в середине недели — потеплеет до +29C

А еще придут дожди с грозой.

Сейчас в Вашингтоне: +16° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°

И без того теплый апрель в Ростовской области станет еще теплее — синоптики прогнозируют летнюю жару. Это следует из метеорологического бюллетеня Ростовского гидрометцентра.

10 апреля в Ростове и регионе обойдется без осадков. Будет облачно. Температура ночью составит +8… +13, местами — +3. А днем воздух прогреется до +20… +25, местами — до +28. Ветер восточный и северо-восточный 4−9 метров в секунду с порывами 12−14 метров в секунду.

В четверг, 11 апреля, тоже ожидается приятная погода. Ночью похолодает до +8… +13, местами — до +5. А днем столбик термометра поднимется до +22… +27. Погода в Ростове не будет сильно отличаться: +10… +12 ночью и +24… +26 — днем. Ветер по-прежнему восточный и северо-восточный 4−9 метров в секунду.

Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.