Летнюю жару обещают на Дону в середине недели — потеплеет до +29C

И без того теплый апрель в Ростовской области станет еще теплее — синоптики прогнозируют летнюю жару. Это следует из метеорологического бюллетеня Ростовского гидрометцентра.
10 апреля в Ростове и регионе обойдется без осадков. Будет облачно. Температура ночью составит +8… +13, местами — +3. А днем воздух прогреется до +20… +25, местами — до +28. Ветер восточный и северо-восточный 4−9 метров в секунду с порывами 12−14 метров в секунду.
В четверг, 11 апреля, тоже ожидается приятная погода. Ночью похолодает до +8… +13, местами — до +5. А днем столбик термометра поднимется до +22… +27. Погода в Ростове не будет сильно отличаться: +10… +12 ночью и +24… +26 — днем. Ветер по-прежнему восточный и северо-восточный 4−9 метров в секунду.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.