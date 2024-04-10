Летнюю жару обещают на Дону в середине недели — потеплеет до +29C

В четверг, 11 апреля, тоже ожидается приятная погода. Ночью похолодает до +8… +13, местами — до +5. А днем столбик термометра поднимется до +22… +27. Погода в Ростове не будет сильно отличаться: +10… +12 ночью и +24… +26 — днем. Ветер по-прежнему восточный и северо-восточный 4−9 метров в секунду.