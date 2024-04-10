Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 10 апреля выпустили на линию новые низкопольные автобусы

Новые автобусы начали курсировать по маршрутам № 5д, 63, 23, 35 и 37 в Самаре.

Источник: соцсети

В Самаре в среду, 10 апреля, на маршруты вышли новые низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами и откидными трапами. Они будут следовать по маршрутам № 5д, 63, 23, 35, 37. Об этом сообщает департамент транспорта города.

В компании-перевозчике уточнили, что перед тем как новые автобусы вышли на линию, была проведена тщательная проверка их технического состояния. Помимо этого, были подобраны водители и проведена обкатка транспорта.

Напомним, в Самарской области перевозчиков начнут штрафовать. Такие меры могут быть применены, если компания превысит установленное количество транспортных средств на маршруте или не уведомит об изменении тарифов в соответствии с законодательством. Изменения начнут действовать с 1 сентября.