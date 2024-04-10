В Самаре 10 апреля выпустили на линию новые низкопольные автобусы

В Самаре в среду, 10 апреля, на маршруты вышли новые низкопольные автобусы, оборудованные кондиционерами и откидными трапами. Они будут следовать по маршрутам № 5д, 63, 23, 35, 37. Об этом сообщает департамент транспорта города.
В компании-перевозчике уточнили, что перед тем как новые автобусы вышли на линию, была проведена тщательная проверка их технического состояния. Помимо этого, были подобраны водители и проведена обкатка транспорта.
Напомним, в Самарской области перевозчиков начнут штрафовать. Такие меры могут быть применены, если компания превысит установленное количество транспортных средств на маршруте или не уведомит об изменении тарифов в соответствии с законодательством. Изменения начнут действовать с 1 сентября.