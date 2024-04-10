В Самаре 10 апреля выпустили на линию новые низкопольные автобусы

Напомним, в Самарской области перевозчиков начнут штрафовать. Такие меры могут быть применены, если компания превысит установленное количество транспортных средств на маршруте или не уведомит об изменении тарифов в соответствии с законодательством. Изменения начнут действовать с 1 сентября.