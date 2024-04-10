Мусульманский Петербург — большой фоторепортаж «Фонтанки» с улиц, где молились на Ураза-байрам

Мусульмане используют лунный календарь, поэтому дата праздника год от года меняется. Например, в 2023 году его отмечали 21 апреля. Празднование начинается с наступлением темноты. Перед рассветом верующие совершают полное омовение и одеваются в чистую одежду, а утром собираются на коллективную молитву Ид-намаз. Затем, дома за большим столом, их ждёт главное празднование.