Мусульманский Петербург — большой фоторепортаж «Фонтанки» с улиц, где молились на Ураза-байрам

Миллионы людей по всему миру, в том числе в Петербурге, отмечают сегодня исламский праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание строгого поста в месяц Рамадан.
Фотографы «Фонтанки» побывали у Соборной мечети на Петроградской стороне и на Московском проспекте, где есть отдельная мечеть на Сенном рынке. Ещё в городе есть мечеть на пересечении улиц Парашютной и Репищевой, а также молельные комнаты.
Действовавшие рано утром ограничения движения уже сняли. Проезд по улицам в районе мечетей свободный.
Мусульмане используют лунный календарь, поэтому дата праздника год от года меняется. Например, в 2023 году его отмечали 21 апреля. Празднование начинается с наступлением темноты. Перед рассветом верующие совершают полное омовение и одеваются в чистую одежду, а утром собираются на коллективную молитву Ид-намаз. Затем, дома за большим столом, их ждёт главное празднование.