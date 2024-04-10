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Алиханов поручил на месяц ограничить работу полигона в Барсуковке, чтобы разобраться с запахом в Советске

В течение 2 недель запечатают пруд с фильтратом.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Антон Алиханов поручил прекратить приём отходов на полигон в Барсуковке, чтобы понять, является ли он источником неприятного запаха, на который жалуются жители Советска. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Говорят, что источником запаха является полигон в Барсуковке, а запах ощущается в городе при южном и юго-восточном направлении ветра. Для выяснения ситуации решил без предупреждения лично доехать до Советска, так как дул юго-восточный ветер. <…> С министром природных ресурсов и экологии Олегом Ступиным обсудили план действий на ближайшее время. Поручил в течение 2 недель запечатать пруд с фильтратом (который, возможно, является источником запаха); с 15 апреля на месяц прекратить приём отходов на полигон, кроме тех, которые образовались в Советске, Славске и Немане (чтобы проверить, является ли он источником запаха в Советске)».

написал Алиханов

Как уточнил губернатор, если полигон окажется не единственным источником запаха, то будет принято решение искать другие возможные источники — очистные сооружения, крупные предприятия, канализационно-насосные станции. Глава региона попросил жителей Советска запастись терпением до завершения работ.

ЖКХ