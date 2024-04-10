Алиханов поручил на месяц ограничить работу полигона в Барсуковке, чтобы разобраться с запахом в Советске

«Говорят, что источником запаха является полигон в Барсуковке, а запах ощущается в городе при южном и юго-восточном направлении ветра. Для выяснения ситуации решил без предупреждения лично доехать до Советска, так как дул юго-восточный ветер. <…> С министром природных ресурсов и экологии Олегом Ступиным обсудили план действий на ближайшее время. Поручил в течение 2 недель запечатать пруд с фильтратом (который, возможно, является источником запаха); с 15 апреля на месяц прекратить приём отходов на полигон, кроме тех, которые образовались в Советске, Славске и Немане (чтобы проверить, является ли он источником запаха в Советске)».