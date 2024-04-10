Радий Хабиров принял участие в праздничном намазе в честь Уразы-байрам.

В этот день мы все молимся за здоровье наших родных и близких. За мир и согласие в нашей стране, в нашем Башкортостане. И, конечно, за наших воинов, которые защищают Россию на передовой. Мы верим, что все они вернутся домой живыми и здоровыми. Мы молимся за погибших, за их родных и близких. Мы молимся за тех, кто созидает наше богатство, стоит у станка, лечит, учит нас.

В этот день мы молимся за здоровье нашего президента, который созидает нашу страну. Мы молимся за здоровье нашего многоуважаемого Верховного муфтия Талгат-хазрата Таджуддина, который является оплотом веры, мира и согласия для нас и самым авторитетным человеком в республике.

Так сложилось, что священный месяц Рамадан в этом году совпал с Великом постом у православных. Наши предки даровали нам умение жить в мире и согласии, вместе созидать родной Башкортостан.

От души желаю вашим семьям мира, добра, благополучия. Пусть этот праздник укрепит нашу веру в лучшее и придаст нам силы жить вместе в дружбе и согласии. Байрам менән!", — сказал Радий Хабиров, обращаясь к верующим.