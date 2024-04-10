Радий Хабиров принял участие в праздничном намазе в честь Уразы-байрам.

Сегодня, 10 апреля, Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ляля — Тюльпан» в Уфе. Как и во всех мечетях республики, здесь состоялся праздничный намаз в честь окончания священного месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам, которую прочел Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.
Руководитель республики поздравил мусульман с праздником, принял участие в коллективном намазе и пообщался с верующими.
"Хөрмәтле юғары мөфтөй Тәлғәт-хәҙрәт Тажетдин! Хөрмәтле туғандар! Һеҙҙе изге Рамаҙан айы тамамланыу һәм Ураҙа-байрамы менән ихлас ҡотлайым!
Уважаемый Верховный муфтий Талгат-хазрат Таджуддин! Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю с завершением священного месяца Рамадан и с самым главным праздником мусульман — Ураза-байрам!
В этот день мы все молимся за здоровье наших родных и близких. За мир и согласие в нашей стране, в нашем Башкортостане. И, конечно, за наших воинов, которые защищают Россию на передовой. Мы верим, что все они вернутся домой живыми и здоровыми. Мы молимся за погибших, за их родных и близких. Мы молимся за тех, кто созидает наше богатство, стоит у станка, лечит, учит нас.
В этот день мы молимся за здоровье нашего президента, который созидает нашу страну. Мы молимся за здоровье нашего многоуважаемого Верховного муфтия Талгат-хазрата Таджуддина, который является оплотом веры, мира и согласия для нас и самым авторитетным человеком в республике.
Так сложилось, что священный месяц Рамадан в этом году совпал с Великом постом у православных. Наши предки даровали нам умение жить в мире и согласии, вместе созидать родной Башкортостан.
От души желаю вашим семьям мира, добра, благополучия. Пусть этот праздник укрепит нашу веру в лучшее и придаст нам силы жить вместе в дружбе и согласии. Байрам менән!", — сказал Радий Хабиров, обращаясь к верующим.
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин зачитал поздравления президента РФ Владимира Путина с праздником.
«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан. На протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет для последователей ислама радость обновления, стремление к нравственному совершенствованию, чистоте помыслов и поступков. Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и следуя отеческим заветам отмечают этот праздник в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», — говорится в телеграмме.
Путин отметил вклад мусульманских организаций, которые активно участвуют в патриотических, просветительских и благотворительных инициативах, обращают приоритетное внимание на воспитание подрастающего поколения, оказывают поддержку участникам СВО и их семьям, а также вносят большой вклад в укрепление сплоченности многонационального народа России, сбережение национального согласия. Желаю мусульманам России здоровья, успехов и всего наилучшего", — пожелал глава государства.
Обращаясь к верующим верховный муфтий отметил, что Ураза-байрам один из самых светлых праздников.
«От имени Центрального духовного управления мусульман России, более двух десятков региональных духовных управлений мусульман в его составе и прихожан тысяч приходов сердечно поздравляю вас и всех мусульман нашей страны и мира, ваши семьи, родных и близких — с наступлением одного из самых светлых наших праздников Ураза-байрам!
В эти радостные мгновения праздника я счастлив приветствовать всех вас славным приветствием, выражающим суть нашей веры: мира, милостей всевышнего Аллаха и его бесконечных благостей в этом и вечном мирах сердечно желаю всем вам и нам в эти праздничные дни!
И да будут благословенными в завершение Рамазана наш приход и молитвы в светлых обителях всемилостивого — тысячах мечетей нашей необъятной, Богом хранимой великой Отчизны — России и всего мира», — сказал Талгат Таджуддин.
Справка
Ураза-байрам — один из главных мусульманских религиозных праздников, символизирующий окончание поста, длившегося на протяжении священного месяца Рамадан. Согласно преданиям, традиция разговения длится более 1300 лет, со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.
Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В 2024 году Рамадан наступил 10 марта с заходом солнца и продлился до 9 апреля. В течение 30 дней от восхода до заката мусульмане отказывают себе в еде и питье, демонстрируя силу своей веры. После заката солнца, происходит вечерний ужин — разговение (ифтар), который может быть, как дома в кругу семьи, так и коллективным в мечети.
Ураза-байрам празднуется 10 апреля (основной день), и далее — в течение 3 дней. Верующие поздравляют друг друга словами «Ид мубарак!» (Благословенного праздника!). Мусульмане выплачивают обязательную милостыню — «закят», в пользу общины (малоимущим, путникам и др.) в виде денежных средств или продуктов питания.
Ураза-байрам объявлен официальным праздничным днем в республиках Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Крым.
На территории республики расположено 1140 типовых мечетей и 181 приспособленное под мечети здание. В стадии строительства — 133 мечети, реконструкции — 3 мечети. За 2023 год достроены и введены в эксплуатацию 14 мечетей.