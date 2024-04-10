Жители челябинского микрорайона Парковый дерутся за место в маршрутке

«Парковый вырос в несколько раз, людей сейчас очень много. Иногда людям приходится даже драться, чтобы иметь возможность просто зайти в эту маршрутку. Недавно запустили автобус 10К, сделали его конечной точкой остановку “Родник”. Почему нельзя было продлить этот маршрут на несколько остановок до ЮУрГУ — загадка», — рассказала Яна Мурзич в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях предположили, что такое решение было принято из-за близости ЮУрГУ и ТРК, если идти через бор: «Пешие прогулки полезны».
В министерстве дорожного хозяйства горожанам ответили, что данное направление недостаточно популярно, поэтому изменений в маршруте пока не планируется.
Челябинцы отметили, что, если ехать с пересадкой, поездка получается на 40 минут дольше. 9 апреля жительнице Паркового после часа безуспешного ожидания маршрутки пришлось вызвать такси.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Копейске после жалоб горожан изменили три автобусных маршрута: № 11, 23 и 29.