Жители челябинского микрорайона Парковый дерутся за место в маршрутке

«Парковый вырос в несколько раз, людей сейчас очень много. Иногда людям приходится даже драться, чтобы иметь возможность просто зайти в эту маршрутку. Недавно запустили автобус 10К, сделали его конечной точкой остановку “Родник”. Почему нельзя было продлить этот маршрут на несколько остановок до ЮУрГУ — загадка», — рассказала Яна Мурзич в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».