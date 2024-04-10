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Жители челябинского микрорайона Парковый дерутся за место в маршрутке

ЧЕЛЯБИНСК, 10 апреля, ФедералПресс. Жительница микрорайона Парковый пожаловалась на неудобство транспортного сообщения до ЮУрГУ. До остановки раз в полчаса ходит маршрутка № 10, однако за место в ней горожанам приходится даже драться.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Парковый вырос в несколько раз, людей сейчас очень много. Иногда людям приходится даже драться, чтобы иметь возможность просто зайти в эту маршрутку. Недавно запустили автобус 10К, сделали его конечной точкой остановку “Родник”. Почему нельзя было продлить этот маршрут на несколько остановок до ЮУрГУ — загадка», — рассказала Яна Мурзич в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях предположили, что такое решение было принято из-за близости ЮУрГУ и ТРК, если идти через бор: «Пешие прогулки полезны».

В министерстве дорожного хозяйства горожанам ответили, что данное направление недостаточно популярно, поэтому изменений в маршруте пока не планируется.

Челябинцы отметили, что, если ехать с пересадкой, поездка получается на 40 минут дольше. 9 апреля жительнице Паркового после часа безуспешного ожидания маршрутки пришлось вызвать такси.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Копейске после жалоб горожан изменили три автобусных маршрута: № 11, 23 и 29.