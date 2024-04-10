Житель Волгоградской области заразился геморрагической лихорадкой

Житель Еланского района Волгоградской области заразился геморрагической лихорадкой в 2024 году. Об этом 10 апреля сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Специалисты предупреждают, что эта инфекция очень опасна и часто имеет тяжелое клиническое течение.
Напомним, что ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) передается через некоторые виды грызунов, которые при смене климатических условий мигрируют в жилые дома в поисках пищи. Хантавирус может попасть в человека через воздух, пищу, воду, слизистую. Инкубационный период длится от 4 до 49 дней (в среднем 2−3 недели).
— Основным способом предупреждения заболевания является борьба с грызунами, а также меры, направленные на предохранение от контакта с ними или их выделениями, — напомнили в надзорном ведомстве.
При первых признаках заболевания необходимо сразу же обратиться к врачу.