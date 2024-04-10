Житель Волгоградской области заразился геморрагической лихорадкой

Напомним, что ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) передается через некоторые виды грызунов, которые при смене климатических условий мигрируют в жилые дома в поисках пищи. Хантавирус может попасть в человека через воздух, пищу, воду, слизистую. Инкубационный период длится от 4 до 49 дней (в среднем 2−3 недели).