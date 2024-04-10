Кидают булыжниками в прохожих и авто: что происходит у детского сада № 145 во Владивостоке

«Четырёхлетние дети, разумеется, булыжники не бросают: они просто не смогу перебросить тяжёлые камни через забор. Во-вторых, впритык к детскому саду машины нельзя парковать. И, кроме того, рядом на дереве сорока свила большое гнездо, оттуда тоже летят камни, пусть и на это обратят внимание. Конечно, иногда бывает, что дети случайно бросают небольшие камешки, но я провела беседу с воспитателями, чтобы они не допускали подобных случаев», — объяснила заведующая.