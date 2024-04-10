Кидают булыжниками в прохожих и авто: что происходит у детского сада № 145 во Владивостоке

В редакцию ИА PrimaMedia обратилась обеспокоенная горожанка. Она рассказала, что малыши из детского сада № 145 постоянно забрасывают булыжниками прохожих и припаркованные рядом автомобили.
По её словам, обращения к заведующей дошкольного учреждения не приносят никакого результата: директор детсада якобы с завидным упорством игнорирует замечания местных жителей. А тем временем, по словам женщины, камни продолжают лететь на крыши машин и под ноги пешеходов. Собеседница агентства считает, что подобные игры опасны не только для окружающих, но и для самих детей.
«Фактически дети остаются без присмотра, если имеют возможность совершать таике противоправные действия», — говорит Оксана Г.
Корр. ИА PrimaMedia связался с дирекцией детского сада № 145 и узнал, почему же на шалости детей смотрят «сквозь пальцы» и не предпринимают никаких действий. Заведующая, в свою очередь, рассказала, что ситуация неоднозначная.
«Четырёхлетние дети, разумеется, булыжники не бросают: они просто не смогу перебросить тяжёлые камни через забор. Во-вторых, впритык к детскому саду машины нельзя парковать. И, кроме того, рядом на дереве сорока свила большое гнездо, оттуда тоже летят камни, пусть и на это обратят внимание. Конечно, иногда бывает, что дети случайно бросают небольшие камешки, но я провела беседу с воспитателями, чтобы они не допускали подобных случаев», — объяснила заведующая.
После этого разговора корр. ИА PrimaMedia обратился также и за комментарием в пресс-службу администрации города.