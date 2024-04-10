Во Владивостоке перекроют участок дороги в районе Баляева

Во Владивостоке будет временно перекрыт участок дороги от улицы Адмирала Юмашева, 14б до улицы Адмирала Кузнецова, 62а, сообщили ИА PrimaMedia в МБУ «Содержание Городских Территорий».
Как проинформировали специалисты, ограничения будут связаны с проведением аварийно-восстановительных работ дорожного полотна и тротуаров. Дорожники снимут асфальтобетон на поврежденных участках, проведут их подготовку к ремонту и затем уложат новый асфальт.
Участок перекроют 11 и 12 апреля с 7:00 до 18:00.
Водителей просят использовать альтернативные варианты объезда дороги.