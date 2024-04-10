Перевозка косметики и парфюма: как избежать проблем на контроле

«Для перевозки косметики рекомендуется использовать специальные защитные сумки. Они обеспечивают безопасность и предотвращают разбитие продуктов. Внутри сумок есть пленка, а материал снаружи устойчив к повреждениям. Приобретите такие сумки заранее, чтобы убедиться, что ваша косметика будет хорошо упакована. Рассортируйте косметику по назначению, например, румяна к румянам, хайлайтеры к хайлайтерам и так далее. Уложите продукты плотно друг к другу, чтобы избежать пустот внутри сумки. Если вы перевозите косметику в ручной клади, убедитесь, что жидкие средства не превышают объема в 100 миллилитров. Парфюм лучше плотно упаковать в багаж, но не в ручную кладь. Многими авиакомпаниями предусмотрено на одного пассажира не более 2 литров жидкости, поэтому заранее ознакомьтесь с правилами перевозок».