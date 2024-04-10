Перевозка косметики и парфюма: как избежать проблем на контроле

Качественная косметика и парфюмерия пользуются высоким спросом. Авиакомпании Fly Arystan, Air Astana и Scat дают четкие инструкции о том, как правильно упаковать жидкости и косметические средства.
Согласно правилам перевозки Fly Arystan, жидкости в ручной клади, включая косметику и парфюмерию, должны быть помещены в контейнеры объемом не более 100 миллилитров. Это касается не только кремов и лосьонов, но и духов, спреев, гелей и других средств. Исключения сделаны только для таких предметов ручной клади, как лекарства или детское питание, при условии их необходимости во время полета.
Сотрудники службы безопасности могут изъять все жидкости, не соответствующие этим требованиям, поэтому рекомендуется упаковывать их в соответствии с правилами.
Однако есть исключения. Можно перевозить жидкости, приобретенные в аэропорту или на борту воздушного судна, если они упакованы в специальный пластиковый пакет и имеется чек на покупку.
Согласно правилам авиакомпании Air Astana, пассажирам разрешается перевозить жидкости в салоне объемом не более 1 литра, упакованные в контейнеры не более 100 миллилитров. Это включает в себя косметику, парфюмерию, а также другие косметические жидкости, такие как шампуни и гели.
Важно помнить, что общий объем всех жидкостей не должен превышать 1 литр, а также, если емкость больше 100 миллилитров, но заполнена частично, ее нельзя взять на борт. Рекомендуется размещать все емкости до 100 миллилитров в прозрачном закрывающемся пакете для удобства досмотра.
«Исключение: лекарственные препараты, детское питание и специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета, жидкости, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в аэропорту или на борту воздушного судна. Жидкости должны быть упакованы в надежно запечатанный (опломбированный) пластиковый пакет, обеспечивающий визуальную идентификацию доступа к содержимому пакета в течение полета (чек на приобретенный товар), на котором имеется достоверное подтверждение того, что эта покупка произведена в аэропортовых магазинах беспошлинной торговли или на борту воздушного судна в день (дни) поездки».
Путешественники, выбирающие авиакомпанию Scat, также должны обратить внимание на правила перевозки косметики. Согласно указаниям перевозчика, в ручной клади запрещено перевозить жидкости, аэрозоли и гели в емкостях объемом более 100 миллилитров. Список включает в себя широкий спектр продуктов, от кремов и лосьонов до духов и гелей для душа. Подобные предметы будут изъяты при прохождении контроля безопасности.
Опытная путешественница Данара поделилась своими рекомендациями по упаковке косметических средств и парфюма:
«Для перевозки косметики рекомендуется использовать специальные защитные сумки. Они обеспечивают безопасность и предотвращают разбитие продуктов. Внутри сумок есть пленка, а материал снаружи устойчив к повреждениям. Приобретите такие сумки заранее, чтобы убедиться, что ваша косметика будет хорошо упакована. Рассортируйте косметику по назначению, например, румяна к румянам, хайлайтеры к хайлайтерам и так далее. Уложите продукты плотно друг к другу, чтобы избежать пустот внутри сумки. Если вы перевозите косметику в ручной клади, убедитесь, что жидкие средства не превышают объема в 100 миллилитров. Парфюм лучше плотно упаковать в багаж, но не в ручную кладь. Многими авиакомпаниями предусмотрено на одного пассажира не более 2 литров жидкости, поэтому заранее ознакомьтесь с правилами перевозок».
Путешественница также обратила внимание, что твердую косметику лучше убирать в обычные косметички, а жидкие средства — в специальные прозрачные пакеты.