Приморский край присоединяется к благотворительной акции «Красная гвоздика»

В Приморском ресурсном центре «Молоды душой» — это организатор акции «Красная гвоздика» в регионе — уже все готово к работе. Участников акции совсем скоро можно будет встретить на центральных улицах городов и поселков, в парках, скверах и на городских праздниках. Их легко узнать по специальной форме: на них фирменная одежда с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтерской организации, в руках они держат яркие боксы для пожертвований. Сделать их можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду.