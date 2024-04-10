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Приморский край присоединяется к благотворительной акции «Красная гвоздика»

«Серебряные добровольцы» выйдут на улицы городов и районов и будут распространять значки в виде алого цветка за пожертвования.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморском ресурсном центре «Молоды душой» — это организатор акции «Красная гвоздика» в регионе — уже все готово к работе. Участников акции совсем скоро можно будет встретить на центральных улицах городов и поселков, в парках, скверах и на городских праздниках. Их легко узнать по специальной форме: на них фирменная одежда с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтерской организации, в руках они держат яркие боксы для пожертвований. Сделать их можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду.

Все средства, собранные в Приморье в рамках акции, будут направлены на оказание адресной помощи нашим землякам: приобретение современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и лекарств, лечение и реабилитацию ветеранов. В Приморском крае помощь на сумму более 36 миллионов рублей уже получили 78 ветеранов и два медицинских учреждения, отмечает пресс-служба краевого правительства.

«Ни один День Победы не обходится без алых цветов — их дарят ветеранам и солдатам, возлагают к памятникам и вечному огню. Красные гвоздики прочно укоренились в сознании как символ мужества, благородства и отваги. А значки в виде этого цветка стали символом реальной помощи ветеранам», — уточнили организаторы.

благотворительность