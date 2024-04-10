Нарушения выявили при проверке 236 иностранцев на торговых точках в центре Иркутска

Сотрудники полиции продолжают проверять иностранцев на наличие нарушений миграционного законодательства в Иркутске. Во время рейдов на торговых точках в центре города проверили 236 граждан иностранных государств. По результатам выявили факты незаконного нахождения в стране, нелегального пересечения границы, нарушения режима пребывания. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.