Нарушения выявили при проверке 236 иностранцев на торговых точках в центре Иркутска

Сотрудники полиции продолжают проверять иностранцев на наличие нарушений миграционного законодательства в Иркутске. Во время рейдов на торговых точках в центре города проверили 236 граждан иностранных государств. По результатам выявили факты незаконного нахождения в стране, нелегального пересечения границы, нарушения режима пребывания. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители установили, что 37 иностранцев нарушили режим пребывания. Кроме того, 21 иностранный гражданин нарушил порядок выбора места пребывания или жительства. Всех привлекли к административной ответственности.
Кроме того, Кировский райсуд назначил штрафы 14 иностранцам и постановил выдворить их за пределы РФ.
Незаконно в России находился несовершеннолетний гражданин. Его передали сотрудникам ОДН для привлечения к административной ответственности.
Еще одного иностранца подозревают в незаконном пересечении государственной границы РФ. За это преступление предусмотрена уголовная ответственность.
Также в отношении мужчины, предъявившего отрывную часть бланка с признаками подделки, возбуждено уголовное дело за подделку, изготовление или оборот фиктивных документов.
Добавим, что полицейские планируют провести рейды и в других районах города, а также в иных населенных пунктах области.
Ранее агентство сообщало, что правоохранители проверили хостел для проживания иностранцев в Иркутске. Были выявлены признаки нарушения законодательства.