Николай Сергеев стал замначальника УВМД по Омской области

На службе в органах внутренних дел Сергеев с 1992 года. Имеет два высших образования. Карьеру начал в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД Ленинского района города Омска.