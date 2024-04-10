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Николай Сергеев стал замначальника УВМД по Омской области

Во внутренних органах Сергеев с 1922 года.

Источник: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Должность заместителя начальника УМВД России по Омской области занял Николай Сергеев. Нового сотрудника личному составу представил врио начальника УМВД России по Омской области, полковник полиции Вадим Болотов.

На должность Сергеев был назначен приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

На службе в органах внутренних дел Сергеев с 1992 года. Имеет два высших образования. Карьеру начал в 1996 году с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции УВД Ленинского района города Омска.

До нового назначения занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Омской области.