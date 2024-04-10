Фестиваль «Корюшка идёт!» состоится в Ленобласти 18 мая

Ежегодный праздник будет отличаться от предыдущих фестивалей обилием участников на торговых площадках, а также наличием фермерских товаров, включая молочные продукты, мясо и напитки. Тарасова подчеркнула, что на прошедших 2−3 годах в фестивале участвовало не менее 10 тыс. человек и 20 рыбохозяйственных предприятий.