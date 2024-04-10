Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты «Ангара-5А»

ХАБАРОВСК, 10 апр — РИА Новости. Жителей Ванинского района Хабаровского края попросили воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя «Ангара-5А», запуск которой намечен с космодрома Восточный на среду, сообщает администрация района.
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного недавно на космодроме Восточный (Амурская область) стартового комплекса должен был изначально состояться во вторник вечером по местному времени, но был перенесен на 10 апреля ориентировочно на 19.00−20.00 местного времени.
Как сообщает администрация Ванинского района, приблизительное место падения ступеней ракеты не меняется. Зона возможного падения попадает в границы лесного массива поселка Высокогорный и села Кенада. Расчетное время падения ступеней — в пределах часа с момента запуска. Траектория полета составлена так, что угрозы населенным пунктам и жителям нет, техногенные риски тоже минимальны.
«После запуска в заранее определенную зону падения ступеней будут направлены специалисты. Они найдут и заберут части ракеты-носителя. Тем не менее, просим жителей воздержаться от похода в зону возможного падения ступеней ракеты-носителя в ближайшее время», — говорится в сообщении райадминистрации.
Кислородно-керосиновая «Ангара-А5» в заправленном состоянии весит 761 тонну. Разгонный блок «Орион» при максимальной заправке нафтилом весит еще 22,1 тонны. Он может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту. Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов «Ангары» с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что именно тяжелая «Ангара» доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли. Первый модуль (научно-энергетический) РОС будет отправлен на орбиту в 2027 году. В следующем году полетят узловой и шлюзовой модули, а в 2029-м к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС.