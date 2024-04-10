Граждан попросили не ходить в зону падения ступеней ракеты «Ангара-5А»

Кислородно-керосиновая «Ангара-А5» в заправленном состоянии весит 761 тонну. Разгонный блок «Орион» при максимальной заправке нафтилом весит еще 22,1 тонны. Он может до пяти раз включать свою двигательную установку, чтобы доставить спутник на нужную орбиту. Одной из основных задач, которые будут выполняться с помощью полетов «Ангары» с Восточного, станет строительство Российской орбитальной станции (РОС). Предполагается, что именно тяжелая «Ангара» доставит на орбиту все ее модули, а также будет запускать к станции пилотируемые корабли. Первый модуль (научно-энергетический) РОС будет отправлен на орбиту в 2027 году. В следующем году полетят узловой и шлюзовой модули, а в 2029-м к станции пристыкуется базовый модуль. На этом будет завершен первый этап создания РОС.