Делят не только внешность, но и профессию: в Красноярске девушки-близнецы вместе работают в больнице

10 апреля в России отмечают День братьев и сестер. В честь праздника в ФМБА в Красноярске рассказали историю о близняшках, которые работают лаборантами.
Хотели стать киноинженерами, но пошли в медицину
Екатерина и Надежда Черкасовы родились с разницей в 30 минут. Они ходили в один детский садик, в одну школу, да и с детства мечтали работать вместе. Это желание исполнилось, но не так, как предполагалось изначально. Девочки хотели стать киноинженерами.
К этой профессии они стремились не случайно. Можно сказать, это семейное. Киноинженерами работали мать, отец и бабушка по папиной линии. Однако по их стопам у девочек пойти не получилось. В начале нулевых годов профессия киноинженера ушла в прошлое. Тогда девушки решили связать свою жизнь с медициной. Они вместе поступили на лаборантов в Красноярский медико-фармацевтический колледж.
Признаются, учились честно, друг за друга экзамены и зачеты не сдавали.
— Люди часто интересовались: приходилось ли нам с сестрой подменять друг друга на экзаменах или на занятиях? На самом деле — нет, такого никогда не было. У нас каждый сам за себя сдавал экзамены, — вспоминает Екатерина.
После выпуска из колледжа, пути у девушек впервые разошлись. Они устроились в разные медицинские учреждения, но спустя время снова сошлись. Сейчас они трудятся в ФМБА. Надежда — в отделе гемостаза. Екатерина — в отделе иммунологии. Профиль работы у них схожий — лабораторные исследования. Например, они занимаются анализами.
Девушки рассказывают, коллеги их иногда путают. Чтобы таких случаев было меньше, они придумали лайфхак — на работе носят костюмы разных цветов. Так сразу понятно, где Надежда, а где Екатерина.
В остальном, совместная работа — это одни преимущества. Сестру ведь всегда можно попросить о помощи, а конкуренция у девушек только в спорте.
Летом — ролики, зимой — лыжи
Занятия спортом — увлечение общее еще из детства. Сейчас Екатерина и Надежда занимаются в физкультурном клубе «Трудовые резервы».
Стоит только перечислить количество видов спорта, чтобы понять, что для них это образ жизни и настоящая страсть.
Летом девушки бегают, катаются на велосипеде и на роликах, а зимой — встают на лыжи. Любят они и пешие походы. Самое необычное увлечение — музыка. Екатерина и Надежда изучали игру на саксофоне.
— Мы работаем вместе и проводим совместный досуг, мы не устаем друг от друга, — в один голос признаются близняшки.