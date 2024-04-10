Делят не только внешность, но и профессию: в Красноярске девушки-близнецы вместе работают в больнице

К этой профессии они стремились не случайно. Можно сказать, это семейное. Киноинженерами работали мать, отец и бабушка по папиной линии. Однако по их стопам у девочек пойти не получилось. В начале нулевых годов профессия киноинженера ушла в прошлое. Тогда девушки решили связать свою жизнь с медициной. Они вместе поступили на лаборантов в Красноярский медико-фармацевтический колледж.