В СВО погиб танкист из Александровска

Сергей Воронюк проходил военную службу по контракту. В СВО принимал участие в качестве механика-водителя танкового взвода. Погиб 1 апреля 2024 года.
О дате похорон администрация Александровского округа сообщит дополнительно.
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Александровского округа 49-летний Сергей Воронюк. Об этом сообщается на странице администрации округа в соцсети.
Сергей Воронюк проходил военную службу по контракту. В СВО принимал участие в качестве механика-водителя танкового взвода. Погиб 1 апреля 2024 года.
О дате похорон администрация Александровского округа сообщит дополнительно.