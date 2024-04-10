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Можно ли заразиться энцефалитом через продукты: врач раскрыл шокирующую правду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля, ФедералПресс. Главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов рассказал, как через молоко человек может заразиться клещевым энцефалитом.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Что касается наших коров и коз, то коровы не переносят клещевой энцефалит и молоко от коровы не дает заражения», — отметил Харитонов.

Он обратил внимание, что козье молоко — тот продукт, через который передается клещевой энцефалит, и перед употреблением его стоит обрабатывать.

«Обязательно козье молоко надо кипятить».

уточнил врач

Александр Харитонов также добавил, что нужно обращать внимание на домашних животных после прогулки.

«Кошек, собак нужно осматривать после прогулки в лесу. А лучше всего их вычесывать», — заявил Харитонов.

Если все же человек обнаружил на себе паразита, то следует как можно скорее обратиться в медучреждение, где клеща изучат и назначат лечение пострадавшему.

В Свердловской области с начала сезона уже зафиксировано 46 обращений по поводу присасывания клещей, семь из которых — в Екатеринбурге. В связи с этим главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики призвал уральцев поставить вакцину от клещевого энцефалита.

здоровье