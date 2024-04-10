Можно ли заразиться энцефалитом через продукты: врач раскрыл шокирующую правду

«Что касается наших коров и коз, то коровы не переносят клещевой энцефалит и молоко от коровы не дает заражения», — отметил Харитонов.
Он обратил внимание, что козье молоко — тот продукт, через который передается клещевой энцефалит, и перед употреблением его стоит обрабатывать.
«Обязательно козье молоко надо кипятить».
Александр Харитонов также добавил, что нужно обращать внимание на домашних животных после прогулки.
«Кошек, собак нужно осматривать после прогулки в лесу. А лучше всего их вычесывать», — заявил Харитонов.
Если все же человек обнаружил на себе паразита, то следует как можно скорее обратиться в медучреждение, где клеща изучат и назначат лечение пострадавшему.
В Свердловской области с начала сезона уже зафиксировано 46 обращений по поводу присасывания клещей, семь из которых — в Екатеринбурге. В связи с этим главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики призвал уральцев поставить вакцину от клещевого энцефалита.