Можно ли заразиться энцефалитом через продукты: врач раскрыл шокирующую правду

В Свердловской области с начала сезона уже зафиксировано 46 обращений по поводу присасывания клещей, семь из которых — в Екатеринбурге. В связи с этим главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики призвал уральцев поставить вакцину от клещевого энцефалита.