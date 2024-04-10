Госкомитет по ЧС Башкирии сообщил, какие реки максимально выросли за сутки

В Госкомитете по ЧС Башкирии сообщили обстановку по паводку на утро 10 апреля.
Максимальный подъем уровня воды фиксируется:
— река Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района: +80 см, текущий уровень составил 276 см, выход на пойму 772 см;
— река Уфа в селе Красный ключ Нуримановского района: + 79 см, текущий уровень 295 см, выход на пойму 637 см;
— река Белая в городе Салавате: +48 см, уровень 382 см, выход на пойму 453 см;
— река Белая в городе Мелеузе: +46 см, текущий уровень 398 см, выход на пойму 879 см;
— река Белая в городе Ишимбае: +45 см, уровень 255 см, выход на пойму 415 см.
На контроле остаются 35 случаев подтоплений в 19 муниципалитетах. Вода залила 16 автодорог, 11 низководных мостов, 104 придомовые территории, 841 садовый участок и 48 садовых домов.