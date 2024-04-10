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Названы самые необычные и редкие профессии в Калининграде

Весенний рейтинг включает лепщика пельменей и капитана судна.

Источник: Комсомольская правда

Рейтинг составили аналитики hh.ru, проанализировав рынок труда в регионе.

На первом месте стоит пиццевокер в сети пиццерий с зарплатой от 55 000 рублей.

Следом идет рыболовный гид/капитан маломерного судна. Он должен не только руководить, но и проводить экскурсии, знать рыболовные места Калининградской области.

На третьем месте — лепщик пельменей с заработной платой до 50 600 рублей в месяц. В обязанности входит не только ручная лепка пельменей, но и вареников, мантов, также приготовление теста и начинок.

Особого внимания заслуживает вакансия «вдохновитель на творчество». Сотрудник должен заниматься проведением бесплатного, пробного урока, «развеивать возражения и сомнения, вдохновлять на обучение». Зарплаты — от 60 000 до 130 000 рублей на руки.

В списке также формовщик колбасных изделий, оптикмастер/ювелир, бункеровщик и сомелье.

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