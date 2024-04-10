Названы самые необычные и редкие профессии в Калининграде

Рейтинг составили аналитики hh.ru, проанализировав рынок труда в регионе.
На первом месте стоит пиццевокер в сети пиццерий с зарплатой от 55 000 рублей.
Следом идет рыболовный гид/капитан маломерного судна. Он должен не только руководить, но и проводить экскурсии, знать рыболовные места Калининградской области.
На третьем месте — лепщик пельменей с заработной платой до 50 600 рублей в месяц. В обязанности входит не только ручная лепка пельменей, но и вареников, мантов, также приготовление теста и начинок.
Особого внимания заслуживает вакансия «вдохновитель на творчество». Сотрудник должен заниматься проведением бесплатного, пробного урока, «развеивать возражения и сомнения, вдохновлять на обучение». Зарплаты — от 60 000 до 130 000 рублей на руки.
В списке также формовщик колбасных изделий, оптикмастер/ювелир, бункеровщик и сомелье.