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В Красноярске запретили работу местного передвижного зоопарка «Джуманджи»

В Красноярске по иску природоохранного прокурора запретили работу местного передвижного зоопарка «Джуманджи». Зоовыставка работала в ТРЦ «Июнь».

Источник: Прокуратура Красноярского края

Там за деньги можно было потрогать и покормить зверей.

Правоохранители установили, что ООО «Эвент Центр» незаконно использует животных в передвижном зоопарке. У организации нет лицензии, ветеринарного пункта, обязательных документов о физическом состоянии и кормлении питомцев, а условия содержания нарушают ветеринарно-санитарные правила. Также зоопарк не заключил трудовой договор с ветеринаром.

Посетители, в том числе дети, могли контактировать даже с теми животными, которых нельзя трогать. Обезьяны и попугаи находились вне вольеров.

Прокуратура направила в суд иск на ООО «Эвент Центр». Правоохранители потребовали запретить организации содержать и использовать животных до тех пор, пока она не получит лицензию.

Владельца передвижного зоопарка привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Ему дали штраф в размере 43 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.

Также Newslab выяснил, что в апреле 2023 года по иску природоохранной прокуратуры ООО «Эвент Центр» уже штрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда организацию осудили за работу зоовыставки в здании ТРЦ «Июнь», который «не является специально предназначенным местом для содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях», а также отсутствие лицензии на подобную деятельность.

Прокуратура