В Красноярске запретили работу местного передвижного зоопарка «Джуманджи»

Там за деньги можно было потрогать и покормить зверей.
Правоохранители установили, что ООО «Эвент Центр» незаконно использует животных в передвижном зоопарке. У организации нет лицензии, ветеринарного пункта, обязательных документов о физическом состоянии и кормлении питомцев, а условия содержания нарушают ветеринарно-санитарные правила. Также зоопарк не заключил трудовой договор с ветеринаром.
Посетители, в том числе дети, могли контактировать даже с теми животными, которых нельзя трогать. Обезьяны и попугаи находились вне вольеров.
Владельца передвижного зоопарка привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Ему дали штраф в размере 43 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение решения суда.
Также Newslab выяснил, что в апреле 2023 года по иску природоохранной прокуратуры ООО «Эвент Центр» уже штрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда организацию осудили за работу зоовыставки в здании ТРЦ «Июнь», который «не является специально предназначенным местом для содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях», а также отсутствие лицензии на подобную деятельность.