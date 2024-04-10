В Красноярске запретили работу местного передвижного зоопарка «Джуманджи»

Также Newslab выяснил, что в апреле 2023 года по иску природоохранной прокуратуры ООО «Эвент Центр» уже штрафовали на 20 тысяч рублей. Тогда организацию осудили за работу зоовыставки в здании ТРЦ «Июнь», который «не является специально предназначенным местом для содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях», а также отсутствие лицензии на подобную деятельность.