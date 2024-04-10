В расписание баржи на острова Попова и Рейнеке внесены коррективы

Во Владивостоке с 15 апреля увеличат число рейсов баржи для перевозки грузов и автомобилей с острова Русский до островов Попова и Рейнеке. На остров Попова будет ходить до пяти ежедневно, а на острова Рейнеке — до двух раз в неделю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.