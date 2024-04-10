В расписание баржи на острова Попова и Рейнеке внесены коррективы

Во Владивостоке с 15 апреля увеличат число рейсов баржи для перевозки грузов и автомобилей с острова Русский до островов Попова и Рейнеке. На остров Попова будет ходить до пяти ежедневно, а на острова Рейнеке — до двух раз в неделю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Подробная информация будет доступна на кассе паромной переправы по адресу: ул. Корабельная Набережная, д. 30, строение 2.
Напомним, что с 1 по 14 апреля действует новое расписание движения баржи из бухты Боярин на острове Русский до островов Попова и Рейнеке:
С острова Русский (бухта Боярин) на остров Попова будет осуществляться до двух рейсов ежедневно: в 09:00 и 09:15 С острова Русский (бухта Боярин) на остров Рейнеке рейсы будут проходить по вторникам в 12:45 и 14:00.