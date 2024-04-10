В Братске повысили родительскую плату за детские сады

В документе указаны размеры суточной платы, которая взимается с родителей. Для детей до 3 лет и с 3 до 8 лет она различная. В целом, по каждой из категорий 12-часовое пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях подорожало на 10 рублей. Так, размер платы за ребёнка до 3 лет, который посещает детский сад, увеличилась до 138 рублей 24 копеек (было 129,60). Суточная родительская плата за детей от 3 до 8 лет, которые посещают дошкольное учреждение, поднялась до 165 рублей 15 копеек (было 155,15 рублей).