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В Братске повысили родительскую плату за детские сады

В Братске выросла родительская плата за посещение детьми дошкольных учреждений. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте городской администрации. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В документе указаны размеры суточной платы, которая взимается с родителей. Для детей до 3 лет и с 3 до 8 лет она различная. В целом, по каждой из категорий 12-часовое пребывание детей в муниципальных дошкольных учреждениях подорожало на 10 рублей. Так, размер платы за ребёнка до 3 лет, который посещает детский сад, увеличилась до 138 рублей 24 копеек (было 129,60). Суточная родительская плата за детей от 3 до 8 лет, которые посещают дошкольное учреждение, поднялась до 165 рублей 15 копеек (было 155,15 рублей).

Отмечается, что новые расценки начинают действовать с 1 апреля текущего года.

Последний раз родительскую плату за посещение детьми муниципальных дошкольных учреждений в Братске поднимали в феврале 2023 года. Тогда власти объясняли повышение ростом цен на продукты. Питание ребёнка — наиболее важный фактор, который влияет на формирование родительской платы.