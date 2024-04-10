Парк с кленами и можжевельником появится на Дербеневской улице в 2025 году

«Зеленый оазис сформируют по принципу дикого леса: с крупномерными деревьями высотой до 11 метров, среди которых клены и ольха, и кустарниками — боярышником, иргой, дереном белым, можжевельником, барбарисом, кизильником. Это пространство дополнят холмы. Парк станет местом отдыха для сотрудников, а также возьмет на себя роль буферной зоны между бизнес-центром и улицей», — уточнил Сергей Кузнецов.