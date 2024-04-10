В Омске пройдет масштабное отключение воды

Как сообщили в компании «Росводоканал Омск», во вторник, 16 апреля 2024 года, в Центральном округе Омска пройдут ремонтные работы на водопроводе в поселке Степной.
По этой причине с 11:00 до 24:00 часов пропадет холодное водоснабжение по следующим адресам (список предоставлен водоканалом):
ул. 40 лет Ракетных войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19, 22;
ул. Яковлева, 143, 108;
ул. Герцена, 44, 46, 55, 57, 63, 65;
ул. Октябрьская, 110;
газовая котельная тепловой компании;
СНТ имени Левина;
СНТ «Степные зори»;
СНТ «Керамик-3»;
водоразборная колонка по ул. Смоленской, 5;
воинская часть № 489.